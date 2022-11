Az Arsenal legendás kapusa, David Seaman a TalkTV-nek adott interjújában beszélt Cristiano Ronaldo helyzetéről, majd azt is elárulta, ő látná a helyét az Arsenalban is.

„Ronaldo csillaga még messze nincs leáldozóban és úgy gondolom, tökéletes lenne az Arsenal számára. ”

Ronaldo a Piers Morgannek adott nagyvisszhangú interjújában méltatta a londoni klubot, elmondta, szívesen látná, ha megnyernék idén a Premier League-t, ha a MU nem lesz rá képes.

Az Arsenal konkrét érdeklődést még nem mutatott Cristiano irányába, ám még csak néhány napja lett szabadügynök, miután a Manchester Uniteddel szerződést bontott.

Hamarosan kiderül, Mikel Arteta fantáziáját is megmozgatja-e a 37 éves portugál.

Cristiano Ronaldo: "I hope Arsenal win the Premier League, if it's not Manchester United. If Manchester United don’t win the Premier League, I'll be happy if Arsenal do". #AFC #MUFC



"I like the team. I like the coach. I think Arsenal have a good team", tells @PiersUncensored. pic.twitter.com/3TtgAH8ssm