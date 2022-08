A Fenerbahce edzője, Jorge Jesús cáfolja a pletykákat, miszerint Cristiano Ronaldo a török csapathoz tarthat.

Hiába Ronaldo távozási szándéka, még mindig nem talált magának új csapatot, így egyre nagyobb az esély arra, hogy a következő szezont is Manchesterben, és ami a legfájóbb számára, az Európa Ligában kezdi meg.

Számos pletyka látott napvilágot a támadó jövőjével kapcsolatban, nemrég pedig a török Fenerbahcéval is szóba hozták. Ezt a híresztelést igyekezett most a klub portugál edzője, Jorge Jesús cáfolni.

„Ami Ronaldót illeti, jó barátok vagyunk, de neki más ambíciói vannak.” – mondta a tréner a Sport szerint. – „Nem tudom, hol fog kikötni, de biztos vagyok benne, hogy nem jön a Fenerhez. Nem miattam, hanem ő nem akar jönni.”

