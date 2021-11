Cristiano Ronaldo érzelmes sorokkal köszönt el a Manchester United éléről távozó Ole Gunnar Solskjaer-től.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Manchester United vezetősége a Watford elleni fiaskót követően úgy döntött meneszti Ole Gunnar Solskjaert és egy másik edzővel próbál meg felzárkózni a BL-t érő helyek egyikére.

A bejelentést követően a szakember érzelmes búcsút vett játékosaitól és a klub szurkolóitól, megható pillanatokban azonban ezt követően sem volt hiány.



A 2021-es szezonban visszatérő Cristiano Ronaldo a közösségi oldalán búcsúzott az edzőtől. Bár sokan köszöntek el ilyen módon Solskjaertől, az egyik legőszintébb és legérzelmesebb bejegyzés vitathatatlanul az ötszörös aranylabdásé lett.



„Ő volt a csatárom, amikor először érkeztem az Old Traffordra, és ő az edzőm, mióta visszatértem a Man Unitedhez. De Ole legfőképp egy kiváló emberi. A legjobbakat kívánom neki ahhoz, amit az élet tartogat neki. Sok szerencsét, barátom! Megérdemled!” – írta Twitterjén.

He’s been my striker when I first came to Old Trafford and he’s been my coach since I came back to Man. United. But most of all, Ole is an outstanding human being. I wish him the best in whatever his life has reserved for him.



Good luck, my friend!

You deserve it! pic.twitter.com/pdm7RXr2RX