Richard Martin jelentése szerint Cristiano Ronaldo úgy döntött, hogy a következő szezonban a Manchester Unitednél marad.

A 37 éves játékos a múlt nyáron tért vissza a Unitedhez, miután három évet töltött Olaszországban a Juventusban és kilenc évvel előtte a Real Madridban. A portugál, minden idők egyik legjobb futballistája és eltökélt szándéka, hogy megnyerje a hatodik Európa-kupáját, hogy beérje Paco Gentót. Jelenleg öt fűződik a nevéhez.

Cristiano Ronaldo is staying at Manchester United next season, according to @Manu_Sainz of @diarioas. He will see out the second year of his contract and has "won the battle between him and Ralf Rangnick".