A L'Equipe újságírója, Thierry Marchand nemrég Cristiano Ronaldoról készített egy életrajzi jellegű cikket, amiben arról is lerántotta a leplet, volt idő, amikor a portugál klasszis elgondolkodott a visszavonulásán, méghozzá Lionel Messinek köszönhetően.



„Könnyű a buborékban maradni, ha sikeres vagy. Kockázatot vállaltam, amikor Torinóba jöttem. Klubot, bajnokságot és futballkultúrát váltottam. Kockázatot vállaltam, és biztos vagyok benne, hogy emiatt a kockázat miatt nem nyertem el az Aranylabdát 2018-ban. Ha Messi nyerte volna az Aranylabdát felhagyok a futballal” – idézte az újságíró Ronaldót.



2018-ban végül Messi sem örülhetett, mivel a Horvátországot a vb-döntőbe vezető Luka Modric kapta a díjat.



A portugál válogatott játékos a cikkben azt is elárulta, hogy a Paris Saint-Germain továbbra is érdeklődik iránta.



„Tudom, hogy nyitva van az ajtó. Látom magam a Parc des Princesben játszani, 50 000 portugál bevándorló előtt. Fantasztikus lenne."

