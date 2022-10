Cristiano Ronaldo közösségi oldalán reagált a Manchester Unitednél történtekre.



Bár a Manchester United 2-0-ra legyőzte a Tottenham Hotspurt, a gárda háza táján mégsem szólhatott minden a felhőtlen boldogságról. A klub vezetőedzője Erik ten Hag ezúttal sem cserélte be Cristiano Ronaldót, amit a portugál klasszis nagyon zokon vett, csalódottságának hangot adva pedig már a mérkőzés lefújása előtt az öltözőbe rohant. Egy nappal később a klub hivatalos közleményt adott ki, melyben nyilvánosságra hozták döntésüket, miszerint az ötszörös aranylabdás nem lehet majd ott a Chelsea elleni mérkőzésen.







Az események fényében Ronaldo sem maradt csendben, közösségi oldalán reagált a történtekre.



„Mint pályafutásom során mindig is tettem, igyekszem tisztelettel élni és játszani a társaimmal, az ellenfeleimmel és az edzőimmel. Ez nem változott. Nem változtam. Ugyanaz az ember és ugyanaz a sportoló vagyok, mint az elmúlt 20 évben. A tisztelet mindig is nagyon fontos szerepet játszott a döntéseimben” – kezdte bejegyzését.



"Nagyon fiatalon kezdtem, és mindig is példának tekintettem az idősebb és tapasztaltabb játékosokat. Ezért a későbbiekben mindig igyekeztem magam is példát mutatni azoknak a fiataloknak, akik abban a csapatban nőttek fel, amit képviseltem. Sajnos ez nem mindig lehetséges, és néha a pillanat heve előtör belőlünk. Jelenleg úgy érzem, hogy továbbra is keményen kell dolgoznom és támogatnom kell a csapattársaimat. Mindenre készen kell állnom minden meccsen. Nem lehetséges, hogy engedjek a nyomásnak. Sosem volt az. Ez a Manchester United, és egységesen ki kell állnunk. Hamarosan újra együtt leszünk” – zárta gondolatait.



