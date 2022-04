A nemzetközi kupaszereplésért versengő Arsenal és Manchester United szombati londoni rangadóján a fővárosi alakulat győzött az angol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában.

Az észak-londoni Ágyúsok szerda este vendégként 4-2-re verték az előző idényben Bajnokok Ligája-győztes Chelsea-t, míg a komoly gödörben lévő és idegenben sorozatban ötödik meccsüket elveszítő manchesterieknél 3-1-re bizonyultak jobbnak.

Az Arsenal, amely a Premier League-ben 2017 decembere óta nem kapott ki otthon a Unitedtől, már a 3. percben vezetéshez jutott Nuno Tavares révén, majd szűk fél órával később megduplázta előnyét: tizenegyesből Bukayo Saka lőtte a hálóba a labdát. Alig két perccel később Cristiano Ronaldo szépített, az ötszörös aranylabdás portugál sztár a tizenhatosról lőtt a hazai kapuba. A folytatásban nagy erőket mozgósított a vendégegyüttes az egyenlítésért, de csak kihagyott büntetőig jutott, míg a hazaiak újfent eredményesek voltak: a 71. percben Granit Xhaka mintegy 23 méterről védhetetlen bombát eresztett meg, kialakítva a végeredményt.

The Fortress



Thank you for your incredible support, Gunners pic.twitter.com/aFOPjay6c2