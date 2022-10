A Barcelona egykori sztárja, Emmanuel Petit úgy véli, a Manchester United játékosainak az lenne a legjobb, ha Ronaldo távozna.



Cristiano Ronaldo számára a 2022/23-as szezon nem úgy sikerült, ahogy azt eltervezte. A portugál az elmúlt hónapokban csak ritkán kapott szerepet a csapatban. A frusztrált kátékos a Tottenham elleni meccsen nem bírta tovább, és már a mérkőzés vége előtt az öltözőbe rohant, hogy kifejezze nemtetszését. Erik ten Hag ezt követően úgy döntött, Ronaldo nem lehet ott a Chelsea elleni mérkőzésen, és egy ideig nem edzhet az első számú csapattal.



A hírek szerint Ronaldo még a világbajnokság újra helyet kaphat a Manchester United keretében, a Barcelona egykori játékosa, Emmanuel Petit szerint azonban már visszafordíthatatlan a folyamat.



„Mindenki elege van Ronaldóból, beleértve a saját szurkolóit és a csapattársait is, mivel mérgezi a csapatot” – mondta a Diario AS szerint .



„Nem akarnak többé egy öltözőben lenni vele.”



„Igen, hihetetlen karriert futott be, de a viselkedése mindig is nagyon énközpontú volt. Be kell látnia, hogy már nem az a játékos, aki volt, elvesztette státuszát, de ezt nem fogadja el, mert túl nagy az egója. Ez ellen nem lehet védekezni” – zárta szavait.

Borítókép: MB Media/Getty Images