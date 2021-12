A Manchester United mostanság nem tündököl legszebb fényében, nem úgy a 2021-ben visszatérő Cristiano Ronaldo, aki 15 mérkőzésen 10 gólt lőtt. A portugál sztárjátékos nemcsak találataival és passzaival van társai segítségére, hanem győztes mentalitásával is.



Nem kétséges, hogy Ronaldo nagy hatással van csapattársaira, amiből hosszú távon profitálhat a klub. A játékos többször is tartott motivációs beszédet a többieknek, ezúttal pedig egy edzésen próbálta társát motiválni.

A Liverpool játékosai épp a Carringtonon tréningeztek, amikor Ronaldo átkarolta Alex Tellest és őszinte szavakat intézett felé.



A beszélgetésről készült felvételen hallható, ahogy az ötszörös aranylabdás azt mondja brazil társának: Megnyertük a Bajnokok Ligáját. A következő évben is megnyerjük. Soha nem tudhatod, mi történhet. Sosem tudhatod.

