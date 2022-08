Cristiano Ronaldo és társai szerették volna, ha Rangnick a háttérbe szorítja csapatkapitányát.



Cristiano Ronaldo 2021 nyarán tért vissza az Old Traffordra ám dolgai nem úgy alakultak, ahogy azt elképzelte. A Manchester United tavaly egész szezonban szenvedett, és egyik Bajnokok Ligája helyet érő helyet sem sikerült megkaparintania. A portugál klasszis ezt követően jelezte távozási szándékát, ám az átigazolási szezon utolsó napján nagyon úgy tűnik, bele kell nyugodnia a maradásba.

Korábban számos pletyka részletezte, hogy csapattársai nem igazán kedvelik a játékost, és ez bomlasztólag hat a gárdára. Nemrég azonban egy újabb jelentés látott napvilágot, ami új kontextusba helyezi a történteket.



A The Athletic arról számolt be, hogy Ronaldo tagja volt annak a csoportnak, akik arra kérték az ideiglenesen kinevezett Ralf Rangnickot, hogy száműzze a kispadra a csapatkapitány Harry Maguire-t.



A klubon belüli forrásokra hivatkozó cikk megemlíti, hogy Ronaldo úgy vélte, Maguire a „probléma része”, és kitér arra is, a portugál szeretett volna egy olyan formációban játszani, amelyben Edinson Cavani mellet játszhat.



A Raphael Varane-t és Paul Pogbát is magába foglaló csoport kérését Rangnick állítólag egy pillanatig sem vette komolyan és azt mondta játékosainak, nem helyénvaló úgy beszélni a csapatkapitányról, hogy ő maga nincs ott.

