Történelmet írt 2023 tavaszán a Manchester City: az angol klubnak összejött a triplázás, megnyerték az FA-Kupát, a Premier League-et és a Bajnokok Ligáját is. Az Inter elleni BL-finálét Rodri döntötte el.



A klubikonná váló spanyol középpályás nemrég arról beszélt, hogy milyen hatással volt rá az a bizonyos gól: „Legalább ötezerszer láttam, a világ minden nyelvén. Spanyolul, németül, angolul, olaszul… Az élet megváltozott számomra.”







„Ahányszor elmegyek nyaralni, a szurkolók éneklik a dalomat [Rodri is on fire]. Remélem, továbbra is megmarad az a nyugalom, ami mindig is jellemző volt rám. Szívesen megállnék néhány hónapra, hogy elmélyüljek, mi is történt pontosan, de minden nagyon gyorsan zajlik” – nyilatkozta Rodri egy angol lapnak.



A középpályás visszautalt Guardiola fontos szerepére is, aki a döntő kulcspillanatában adott neki fontos tanácsot, amikor azt javasolta, lépjen egyet előre.



Borítókép: Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/Getty Images