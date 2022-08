A Manchester United korábbi védője, Rio Ferdinand elárulta, melyik volt az a három Liverpool-játékos, akit ki nem álhatott.



Az egykori játékos 12 évet töltött a Manchester Unitednél és ezen idő alatt a világ legjobb csatáraival nézett farkasszemet. Voltak azonban olyan játékosok, akik tehetségük ellenére nagyon nem lopták be magukat Ferdinand szívébe. Nemrég a Vibe With Five című Youtube-műsorában nyilatkozott erről, és azt is elárulta kik voltak ezek a labdarúgók.



„Utáltam Balotellit, utáltam őt. Csinált néhány dolgot, amit a rajongókkal együtt nem szerettem, és szerintem durva volt. A meccseken viszont tiszteltem, egy állat volt a pályán” – mondta.



„De most beszélgetek vele, kedves gazfickó” – tette hozzá.



Balotelli fiatal korában a Liverpool és a Manchester City a világ futballjának egyik legjobb játékosa volt, de soha nem tudta kihozni magából benne rejlő lehetőségeket. Ebben pedig nagy szerepet játszottak a pályán kívüli magatartási zavarai és a hozzáállásával kapcsolatos problémák. De nem csak ő volt, aki ellenszenvet váltott ki Rio Ferdinandból.



„Nem szerettem Suárezt , nem szerettem Torrest. Egyszer lépett a lábamra, amit össze kellett varrni."



„Játszottam, ő a labda a másik oldalán volt, és volt köztünk egy kis kakaskodás, erre a lábamra taposott. A félidőben bementem, levettem a cipőmet, és ez volt a legrosszabb, amit tehettem. Szétszakadt a lábam, szükségem volt rá, hogy összevarrják. Kaptam egy injekciót, de a heg hosszú éveken át meglátszott a lábamon."



Balotellivel ellentétben Suarez és Torres egyaránt rendkívül sikeres karriert futott be Liverpoolnál, előbbi 82, utóbbi 81 gólt szerzett a klubban. Annak ellenére, hogy pályafutásuk csúcsán hagyták el a Vöröseket, mindkét név nagy tiszteletnek örvend Liverpoolban.

