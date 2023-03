A Tottenham játékosa, Richarlison cáfolta azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint ultimátumot adott volna csapatának Antonio Contével kapcsolatban.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, számos sajtóorgánum írt arról, hogy a Tottenhamnél több játékos is azzal fenyegetőzött, elhagyja a klubot, ha a vezetőség nem távolítja el a csapat kispadjáról Antonio Contét. Ezen labdarúgók közt állítólag ott volt Richarlison is, aki korábban többször kritizálta a szakembert azért, mert kevés játékidőt szánt neki. A brazil most közösségi oldalán cáfolta az ultimátumról szóló híreket.



„Az, hogy játékosként megkérdőjeleznek és kritizálnak az erőfeszítéseim miatt, a futball része, és ezt megértem. De azt, hogy hazudnak rólam, azt nem fogadom el! Mindig is nagyon tiszteltem Contét és az összes edzőmet” – írta Twitterjén.



„Sokat segített nekem, amikor a Spurshez kerültem, és amikor problémánk volt, azt beszélgetéssel és profizmussal megoldottuk. És ezt ő is megerősítheti."

Questioning and criticizing me as a player for my performance is part of football and I got it. However, telling lies about me, I don't accept! I’ve always had a lot of respect for Conte and for all my coaches. pic.twitter.com/uWZmOa8MVx