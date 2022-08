Hétfőn rendezték a Premier League második fordulújának zárómérkőzését, ahol a Liverpool 1-1-es döntetlenre végzett a Crystal Palace csapatával.

A mérkőzés legemlékezetesebb jelenete az 57. perchez köthető, amikor 0-1-es állásnál egy apróbb lökdösődést követően Darwin Nunez megfejelte Joachim Andersent, a vendégek védőjét. Az esetet követően az uruguayi játékost azonnal kiállították.

Az esetet megelőzően Andersen sokszor „kellemetlenkedett” Nunezzel, többször meglökte, útjába állt vagy egyéb módon akadályozta. Ezek mind mind szabályosnak mondható apróbb húzások voltak, ám ahhoz pont elegek, hogy a fiatal támadót kihozza a sodrából.

A meccset követően Andersen elmondása szerint 3-400 különféle tartalmú üzenetet kapott a Liverpool szurkolóitól. Ezek között több nagyon durva, sőt, halálos fenyegetést tartalmazó üzenet is volt, ezért a játékos az Instagram oldalán is felszólalt, hogy fejezzék be ezt az elleni indított tiszteletlen hadjáratot.

A játékos tehetetlenül áll az reakciók előtt, a közösségi médiában többször kérte az Instagram képviselőt és a Premier League-t is, hogy tegyenek valamit az ilyen jellegű fenyegetések ellen.

A Crystal Palace a Mundo Deportivo értesülései szerint teljes vállszélességgel a játékosa mellett áll és hajlandó rendőrséghez is fordulni, hogy kiszűrjék ezen üzenetek küldőit.

A meccs után közvetlenül Andersen a Viaplay-nek nyilatkozott, ez pedig lehet, hogy csak olaj volt a tűzre:

„Végig nagyon közel helyezkedtem hozzá, igyekeztem kellemetlenkedni vele szemben és jól is csináltam. Sikerült felmérgesítenem. Először kakaskodni kezdett, majd amikor mondtam neki, hogy ezt ne tegye, lefejelt. Ez butaság volt a részéről, teljesen jogos volt a piros lap.”

