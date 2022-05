Raphina különleges módját választotta, hogy hálát adjon a bennmaradásért.



A szezon utolsó mérkőzésnapjához közeledve úgy tűnt, hogy a Leeds Unitednek búcsúznia kell a Premier Leauge-ből. Jesse March csapatának nem volt könnyű dolga, mivel Brentfordban kellett megküzdenie a győzelemért, miközben a Burnley a Newcastle Unitedet fogadta. A Burnly végül 2-1-es vereséget szenvedett, amit sikerült kihasználnia a Leeds Unitednek, mivel ugyanilyen arányú győzelmet abszolvált idegenbeli meccsén.



Raphinha büntetője és Jack Harrison kései találata biztosította a Leeds legutóbbi történetének legfontosabb győzelmét. A mérkőzés után Raphina különleges módját választotta, hogy hálát adjon a győzelemért.

Raphinha knee crawling the full length of the pitch at FT. This is apparently a South American ritual to repay god for the wish you requested. #lufc pic.twitter.com/vqusXXv44D