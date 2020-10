A Manchester United a Chelsea-t fogadja az angol labdarúgó-bajnokság péntektől hétfőig tartó hatodik fordulójának legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzésén.

Egyik csapat sem kezdte kirobbanó formában a szezont: a londoniak nyolc ponttal a nyolcadikak, az egy meccsel kevesebbet játszott manchesteriek pedig mindössze a 15. helyen szerénykednek. Kedden mindkét együttes a BL-ben szerepelt, ám míg Frank Lampard csapata hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott az Európa-ligában címvédő Sevillával, addig Ole Gunnar Solskjaer együttese az augusztusban BL-döntős Paris Saint-Germain otthonából hozta el mindhárom pontot.



A Chelsea meglehetősen régen, 2017 novemberében győzte le utoljára az MU-t a Premier League-ben, legutóbbi idegenbeli bajnoki sikeréig pedig egészen 2013-ig kell visszamenni: azóta az Old Traffordon négy döntetlen mellett két hazai siker született.



A szombati összecsapás előtt Lampard számára bizakodásra adhat okot, hogy az előző fordulóban a német Timo Werner kétszer is eredményes tudott lenni, míg hazai oldalon ezen a találkozón mutatkozhat be a PSG-től megszerzett uruguayi Edinson Cavani.



A fordulót a százszázalékos mérleggel váró Aston Villa és az újonc Leeds United mérkőzése nyitja. Az előző idényben a bennmaradást az utolsó fordulóban kivívó birminghamiek ha legyőzik riválisukat, élre állnak a Premier League-ben.



A szezont ugyancsak jól, négy győzelemmel és egy döntetlennel kezdő Everton ezúttal a középmezőnyhöz tartozó, de három összecsapás óta veretlen Southampton vendége lesz, míg városi riválisa, a címvédőként jelenleg harmadik Liverpoolhoz szombat este a Sheffield látogat.



A Vörösök szerdán az Ajax Amsterdam otthonában győzelemmel kezdték a Bajnokok Ligáját, így annak ellenére is jó előjelekkel várhatják a mérkőzést, hogy Virgil van Dijk hosszú hónapokig nem játszhat.



Az ugyancsak El-főtáblás Tottenham hétfő este a nyeretlen Burnley ellen idegenben lép pályára, míg a Manchester City a West Ham United otthonában vendégszerepel majd.

Premier League, 6. forduló:



péntek:



Aston Villa-Leeds United 21.00



szombat:



West Ham United-Manchester City 13.30

Fulham-Crystal Palace 16.00

Manchester United-Chelsea 18.30

Liverpool-Sheffield United 21.00



vasárnap:



Southampton-Everton 15.00

Wolverhampton Wanderers-Newcastle United 17.30

Arsenal-Leicester City 20.15



hétfő:



Brighton-West Bromwich Albion 18.30

Burnley-Tottenham Hotspur 21.00

Az állás:



1. Everton 5 14- 7 13 pont

2. Aston Villa 4 12- 2 12

3. FC Liverpool 5 13-13 10

4. Leicester City 5 12- 8 9

5. Arsenal 5 8- 6 9

6. Wolverhampton Wanderers 5 5- 7 9

7. Tottenham Hotspur 5 15- 8 8

8. Chelsea 5 13- 9 8

9. West Ham United 5 11- 7 7

10. Leeds United 5 9- 9 7

11. Manchester City 4 7- 7 7

12. Southampton 5 8- 9 7

13. Newcastle United 5 7- 9 7

14. Crystal Palace 5 6- 8 7

15. Manchester United 4 9-12 6

16. Brighton 5 9-11 4

17. West Bromwich Albion 5 5-13 2

18. Burnley 4 3- 8 1

19. Sheffield United 5 2- 7 1

20. Fulham 5 4-12 1

Borítókép: Tom Purslow/Manchester United via Getty Images