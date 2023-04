Todd Boehly, a Chelsea tulajdonosa pozitív tárgyalásokat folytatott Mason Mounttal. Azonban még mindig fennáll a távozás lehetősége, mivel sok az érdeklődője.

A 24 éves angol válogatott Mason Mountnak 2024-ben jár le a szerződése. A Chelsea már régóta próbálja meghosszabbítani a táamdó középpályás szerződését. A felek azonban messze állnak egymástól a fizetést illetően.

A The Athletic értesülései szerint a Chelsea tulajdonosa, Todd Boehly személyesen beszélt Mounttal, és kifejezte, mennyire szeretné megtartani őt. A beszámolók szerint pozitív volt a találkozó Boehly és Mount között, és hogy a Chelsea esélyei megnőttek a hosszabbításra. A jövő azonban továbbra is bizonytalan.

