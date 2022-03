A Manchester United sztárja, Paul Pogba bevallotta, pályafutása során előfordult, hogy lelkileg nagyon mélyre került.



A francia középpályást 2016-ban 89 millió fontért vásárolták meg a Juventustól a Vörös Ördögök. A játékos azóta több mint 200 alkalommal lépett pályára és 39 gólt szerzett. A pályafutása azonban nem mindig szólt a felhőtlen. Pogba nemrég elárulta, hogy többször is önbizalomhiánnyal küzdött és olyan is volt, hogy a depresszióval kellett megküzdenie.

A játékos mostani nyilatkozata szerint minden akkor kezdődött, amikor Mourinho elkezdte őt hanyagolni. A páros kapcsolata egy idő után nem volt vitáktól mentes, ami abban csúcsosodott ki, hogy a Southampton elleni 2-2-es döntetlent követően Mourinho egy rossz vírusnak nevezte Pogbát.



A nehéz időszakról most a La Figarónak mesélt a francia.



„Sokszor átéltem már depressziót a karrierem során, de nem beszéltem róla. Néha nem tudod, hogy depressziós vagy, csak el akarod szigetelni magad, és egyedül akarsz lenni. Ezek olyan jelek, amik nem csalnak meg” – kezdte Pogba.



„Személy szerint nálam akkor kezdődött, amikor Jose Mourinho irányítása alatt volt a Manchester. Kérdéseket teszel fel magadnak és azon tűnődsz, vajon te vagy-e a hibás, mert még soha életedben nem éltél át ilyen pillanatokat. Minden élsportoló átéli ezt de kevesen beszélnek róla.”



"Elkerülhetetlenül érezni fogod a (depressziót) a testedben, a fejedben, és lehet, hogy lesz egy hónapod, sőt akár egy éved, amikor nem vagy jól.”



„Sok pénzt keresünk, és valójában nem panaszkodunk, de ez nem akadályozza meg, hogy nekünk is legyenek nehezebb pillanataink az életben, mint mindenki másnak. Mivel sokat keresel, mindig boldognak kell lenned? Az élet nem ilyen. A fociban ez nem elfogadott, de mi nem szuperhősök vagyunk, hanem csak emberek” – fejtette ki.



Pogba arról is beszélt, amikor a legmélyebben volt Patrice Evrától kért segítséget.



„És amikor egyedül nem tudom megoldani, sokat beszélgetek Pat bácsival (Evra) és a korábbi játékosokkal, akik átélték ezt, mert azonnal megértenek. Számomra kötelező beszélni és megszabadulni a haragtól és a depressziótól, ami rág engem."

A játékos azt is elárulta, miért érzi magát jobban a francia válogatottban Didier Deschamps irányítása alatt, mint a Ralf Rangnick vezette Manchesterben.



„Az edző (Deschamps) és én nagyon jól kijövünk egymással. Olyan pozíciót adott nekem, amit ismerek, de a Manchester Unitednél mi a szerepem? – Felteszem a kérdést, és nem tudom a választ.”



Forrás: givemesport.com



Borítókép: Chris Brunskill Ltd/Getty Images