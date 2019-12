A Manchester United 2-0-ra kikapott a sereghajtó Watford otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 18. fordulójának vasárnapi első mérkőzésén.

A gól nélküli első félidőt követően a hazaiak a második játékrész elején négy perc alatt kétgólos előnybe kerültek. A vendégek Paul Pogba becserélésével megélénkültek és végigtámadták ugyan a találkozót - a világbajnok francia középpályás sérülése miatt legutóbb szeptember 30-án lépett pályára -, de ritkán tudtak gólveszélyes helyzetet kidolgozni, így még szépíteniük sem sikerült.

The final whistle goes at Vicarage Road.#MUFC #WATMUN