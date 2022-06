Paul Pogba nem hosszabbítja meg lejáró szerződését a Manchester Uniteddel. Az angol klub a hivatalos oldalán meg is erősítette a hírt, miszerint a francia középpályás szerződése lejárta miatt távozik.

Ez lesz a második alkalom, hogy a 29 éves Pogba ingyen hagyja el a Manchester Unitedet. 2012 nyarán a Juventushoz szerződött. A Manchester United négy évvel később visszavásárolta Pogbát, aki most ismét a Juventushoz térhet vissza.

