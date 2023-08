Hiába Tedd Boehly feneketlennek tűnő pénztárcája, hiába a számtalan új igazolás és a hétvégi 3-1-es blama a West Ham United ellen Mauricio Pochettino kijelentette: újabb futballistákra van szükség a csapatban.

„Jelen pillanatban nem egyszerű megtalálni a tökéletes profilt. Egy folyamatban vagyunk benne, dolgozunk azon, hogy megnézzük, tudunk-e újabb játékosokat vásárolni” – mondta az argentin a támadószekcióra vonatkozólag, majd hozzátette, hogy rendkívül keményen dolgoznak az újabb igazolásokon.

Az elmúlt szűk egy év alatt nagyjából egymilliárd eurót költő klub menedzsere eddig nem muzsikál túl fényesen a Chelsea kispadján: a Liverpool ellen csak egy hibás bírói döntés mentette meg őket a vereségtől az első fordulóban, míg vasárnap az új, 115 millió fontos rekordigazolás, Moises Caicedo főszereplésével vallott kudarcot a tavalyi Európa Konferencia Liga győztessel szemben.

