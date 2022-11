Andrea Pirlo elméletei Cristiano Ronaldo Piers Morgan nagy port kavart interjújáról. A portugál sztár klub nélkül maradt.

A Manchester United egy nagy visszhangot kiváltó interjú után szerződést bontott a portugál sztárral. Az egykori olasz középpályás ikon, Andrea Pirlo, aki jelenleg a török Karagümrük csapatának edzője, úgy véli, Ronaldo okozta ezt az egészet.

„Ronaldón mindig is nagy volt a nyomás, és mindig is lesz, és ez nem probléma számára. Nem hiszem, hogy ez Portugáliára is nyomást gyakorolna. Ha nem adott volna interjút, akkor is a Manchester Unitedről kérdezné a média a világbajnokság alatt. Szerintem csak le akarta tudni, mint egy foghúzást, és most motiváltabb lesz, mint korábban” - mondta Pirlo a Diretta.it-nek a Football Italia szerint.

Ronaldót olyan klubokkal hozták kapcsolatba, mint a Sporting CP, a Newcastle, a Chelsea, az Al Nassr, az Al-Hilal és a Flamengo.

