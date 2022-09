Jordan Pickford lett a mérkőzés legjobbja az Everton-Liverpool találkozón miután számos lenyűgöző védést mutatott be.



Az Everton és az angol válogatott kapusa elképesztő formát mutatott a Liverpool ellen. Pickford nyolc védéssel járult hozzá csapata teljesítményével, ráadásul olyan játékosokat sikerült megtréfálnia, mint Darwin Nunez, Fabinho, Roberto Firminho és Mohamed Salah. Teljesítményével, hozzájárult ahhoz, hogy csapata kapott gól nélkül hozza le a mérkőzést és pontot lopjon a Liverpooltól.



Elképesztő mutatványai mellet a Vörösök edzője sem tudott szó nélkül elmenni. A mérkőzés után az egyik riporter megjegyezte Kloppnak, hogy Pickford legalább féltucat védést mutatott be, mire a szakember csak ennyit felelt: Hűha. Azta. Hát mit tudsz ilyekor tenni?

"Wow. WOW. What can you do?"



Even Jürgen Klopp is in disbelief following Jordan Pickford's performance against Liverpool



@TheDesKelly pic.twitter.com/DZLYiHBvDy