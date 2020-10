Az Everton labdarúgócsapatának vezetőedzője, Carlo Ancelotti Jordan Pickford védelmére kelt azok után, hogy a kapus a múlt hétvégén súlyos sérülést okozott a városi rivális FC Liverpool holland védőjének, Virgil van Dijknak.

Van Dijk a címvédő egyik legfontosabb játékosa, de most hónapokra kidőlt. A szombati találkozón már a 11. percben le kellett cserélni, miután Pickford elkaszálta őt. A súlyosan megsérült térdszalagokat azóta megoperálták.



A Liverpool középpályása, Georginio Wijnaldum nagyon buta megmozdulásnak nevezte az esetet, s szerinte a hálóőr nem törődött azzal, milyen következményei lesznek a támadásának.



Ancelotti viszont az incidenssel kapcsolatban azt mondta, Pickford "nagyon szomorú és nagyon csalódott" amiatt, hogy Van Dijk megsérült.

