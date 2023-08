A Manchester City hivatalos felületein jelentette be, hogy edzőjük, Pep Guardiola hosszantartó hátfájását követően megműttette magát.



A mestert Barcelonában Mireia Illuesca operálta meg, a műtét jól sikerült, jelenleg rehabilitálódik.

Guardiola a szeptemberi válogatott szünetig nem is tér vissza a csapathoz, így a Sheffield United és a Fulham elleni Premier League meccseken Juanma Lillo irányítja majd a játékosokat.

Guardiola szeptember 16-án tér vissza várhatóan.

Pep Guardiola has today undergone a routine operation on a back problem.



Everyone at Manchester City wishes Pep a speedy recovery, and look forward to seeing him back in Manchester soon.