Pep Guardiola, a Manchester City mestere híres arról, hogy nagyon következetes, és bizonyos területeken kifejezetten szigorú szabályokat fektet le.



Ez így van játékosai testsúlyával is. A szakmai stáb minden játékos számára meghatároz egy célsúlyt, amelyet a játékosok maximum két kilóval léphetnek túl.

Ha valaki ezt nem tartja be, egészen addig nem edzhet a csapattal, amíg nem fogyott vissza a kívánt súlyra.

Erről Gael Clichy, a Manchester City korábbi játékosa beszélt.

„Ha több, mint két kiló felesleget szedsz fel, nem edzhetsz a csapattal. Láttam olyan játékosokat, akik emiatt két hétig nem tréningezhettek a kerettel.” – mesélte a francia.

Azt tudni lehet, hogy anno Sergio Agüerónak is meggyűlt a baja ezzel a szabállyal, illetve nem is olyan régen Kalvin Phillips is áldozatául esett.

