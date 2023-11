Az Angol Labdarúgó Szövetség kőkemény retorziókat lengetett be a szabályokat be nem tartó élvonalbeli és alsóbb osztályú klubok ellen.



Ennek első áldozata az Everton lett, akik már pontlevonást is kaptak egy korábbi kihágásukért. Ahogyan arról mi is beszámoltunk, a Spurs ellen is folyik a nyomozás, ezzel párhuzamosan pedig a Manchester City-t is vizsgálják.

Pep Guardiola csapatát 155 különböző, pénzgazdálkodással összefüggő szabálysértés miatt vizsgálják. A spanyol trénert is megkérdezték a klub helyzetéről:

„Jelenleg ártatlanok vagyunk, és ez addig így is marad, amíg nem bizonyítják az ellenkezőjét. Tudom, az emberek szeretnék, ha megbüntetnék a City-t, de én nem vagyok hajlandó ezzel foglalkozni.”



„Várnunk kell jelenleg, és majd értékelünk, ha megvan az ítélet. Én itt vagyok most is, és ha a League One-ig sorolnak le, akkor is.”



„Tudom sokan mondják, hogy majd megyünk a másodosztályba. Olvasnak valamit, és azt hiszik, ők majd tudják, hogy kiesünk. Ez nem így van, aki ilyet állít, annak fogalma sincs arról, mi történik.”

Guardiolát kérdezték az Everton pontlevonásáról is, de attól teljesen elzárkózott, hogy más érintett csapatokról beszéljen.

Fotó: Michael Regan/Getty Images