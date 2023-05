Sorozatban harmadjára a Premier League bajnoka, és két lépés választja el egy történelmi triplázástól a Manchester City együttesét, amivel kapcsolatban Pep Guardiola a klub most és múltban dolgozó emberek érdemeit hangsúlyozta.

„Azoknak az embereknek köszönhetően tartunk itt, akik korábban is itt dolgoztak. Tanulunk. Mindannyiuktól. Amikor újraépítesz egy csapatot ez teljesen normális hat vagy hét év után, ettől erős a klub. Ez nem csak az én érdemem. Ott volt Sergio. Aztán Gabriel. Most Erling. Ő is ide tartozik, nem csak én. Ha nem adnak nekem bizalmat és ülne mellettem Erling, nem csinálhattuk volna meg. Alábecsüljük a klubunkat és a hierarchiát, ez a szervezet kulcsa.”

A spanyol menedzser csapata félelmet nem ismerően halad a céljai felé, azonban mint az elmúlt években oly sokszor, az emberek ugyanazt kérdezik: idén minden klappol majd a végéig?

„Ők állítják a klubot irányba, ez annak az erőnek köszönhető, amivel rendelkezünk. Az ilyen játékosok nélkül nem érhettük volna el a sikereinket. Szükséged van egy erős és stabil háttérre is. Ők okosak, bölcsek és pontosan tudják, mit akarunk tenni, remek úton haladunk.”

„Ebben a világban mindenki hibázik. Nincsen varázsmegoldás mindenre, amit csinálsz. Sok hibát követsz el, de próbálod őket csökkenteni. Ugyanakkor nincs olyan klub, sportigazgató vagy menedzser ahol azt tudnák mondani: tedd ezt és minden tökéletes lesz. Meg kell hoznod egy döntést és elég bátornak kell lenned ahhoz, hogy fel is vállald azt. Több pozitív dolgot tenni, mint negatívat. Úgy gondolom nem csak az elmúlt periódusban, de a mögöttünk hagyott 10-14 évben is fantasztikusan végezte mindenki a feladatát itt.”

Az angol bajnokra tehát két fontos mérkőzés vár még: június harmadikán az ősi rivális Manchester United ellen a Wembleyben az FA Kupa döntőjében, míg egy héttel később tizedikén már Törökországban az Interrel nézhetnek farkasszemet Pep Guardiola tanítványai a Bajnokok Ligája serlegéért.

Borítókép: Getty Images Europe / Visionhaus