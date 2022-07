Paulo Dybala szerződése lejárt a Juventussal, így a támadó jelenleg szabadon igazolható.

A Sportbible értesülései szerint az ügynökei nem is tétlenkednek, minden követ megmozgatnak annak érdekében, hogy védencüknek csapatot találjanak. A pletykák szerint kapcsolatban vannak a tegnap Malacia átigazolását is bejelentő Manchester Uniteddel is, akik fontolgatják a 28 éves játékos szerződtetését.

Sokáig biztosra vehető volt, hogy Dybala az Internél köt ki, ám az a szál az utóbbi hetekben kissé meglazult, az idő pedig szorítja a játékost. Hallani lehetett még az Arsenal és a Tottenham érdeklődéséről is, ám előbbi klub Gabriel Jesussal, utóbbi pedig Richarlisonnal erősített, így kétséges, hogy szükséges lenne Dybalára.

A vörös ördögök háza táján rengeteget hallani Cristiano Ronaldo távozásáról, ez pedig megnyithatná az utat az Old Traffordra Dybalának, aki ten Hag kezei alatt talán újra régi fényében ragyoghat majd.

Fotó: Jonathan Moscrop/Getty Images