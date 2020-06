Paul Scholes az Arsenal volt csapatkapitányát, Patrick Vieirat tartja a legkeményebb ellenfélnek aki ellen valaha játszott.

Scholes az Arsene Wenger által irányított, és Vieira által vezetett 2002-es Arsenal csapatát nevezte meg mint az egyik legnagyobb volt riválisuk.

"Mint volt játékos, aki játszott ellene, nyugodtan mondhatom, hogy Vieira fantasztikus volt."

"A játékstílusom miatt sosem számított, hogy ha valaki magasabb vagy erősebb volt nálam, mert a paszokkal ki tudtam játszani őket. De Vieira ellen nagyon kellemetlen volt játszani."

"Nem csak abban volt jó, hogy rengeteg labdát szerzett, hanem fellépett a támadókhoz, és gólt, gólokat volt képes szerezni."

No midfielder in the world right now comes even close to prime Patrick Vieira.



