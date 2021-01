Mesut Özil közösségi oldalán válaszolt rajongói kérdéseire. A rövid szösszenetben az egykori német válogatott játékos szót ejtett Sergio Ramosról, a saját jövőjéről, de szóba került a klasszikus Ronaldo-Messi kérdés is.

A két világklasszist övező örök kérdés megválaszolása előtt Özil felvázolta az argentin és a portugál képességeit, és a két játékos közt lévő különbségekről is beszélt. Ezt követően azonban egykori csapattársa, Cristiano Ronaldo mellett tette le a voksot.



„Messi Spanyolországban az egyik legjobbnak bizonyult, de Cristiano minden országban a legjobb volt, ahol valaha játszott” - érvelt.

