Több oldalról is beszámoltunk már az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2023/24-es szezonjának végkimenetélét nagyban befolyásolható Tottenham-Manchester City meccsről, melyet kedd este rendeznek Észak-Londonban. Kai Havertz már a vasárnapi, Manchester United elleni meccset követően jelezte, hogy az Ágyúsok közül mindenki a Spursnek fog szurkolni. Kedd kora délután az Arseanl korábbi középpályása, Mesut Özil adott hangot annak, hogy ő is életében először a Tottenhamnek fog szurkolni.

First time ever tonight: COME ON YOU SPURSSS!! If Tottenham don't lose this game I will never make fun of them again... I promise #MCITOT