Remekül szerepelt az előző idényben az észak-londoni együttes, Mikel Arteta tanítványai sokáig vezették a tabellát, végül a második helyet szerezték meg. A csapat tovább épül, keretüket Kai Havertz és Declan Rice bővítheti.



A költséges igazolások ellensúlyozása érdekében az ágyúsok készek elengedni öt olyan labdarúgójukat, akik nem töltöttek be hangsúlyos szerepet a klubnál az utóbbi időben. Őket szívesen látnák a nagybevásárlásra készülő szaúdi topklubok.



Nicolas Pepe az előző szezont a Nice csapatánál töltötte, de a nizzaiak nem szándékoznak megvásárolni. Érte az ágyúsok 2019-ben 72 millió fontot fizettek, most ennél kevesebbel kell beérniük. A szélső a hírek szerint hajlana a váltásra.



Thomas Partey iránt a Juventus is érdeklődik, de könnyen lehet, hogy Cristiano Ronaldo csapattársa lesz az Al Nassr együttesénél. A 30 éves ghánai középpályás 33 bajnokin lépett pályára az előző szezonban.



Granit Xhaka iránt számos érdeklődés futott be, köztük a Bayer Leverkusené is, de a gyógyszergyáriak tervét keresztül húzhatja a Bayern München. A svájci középpályás piaci értékét jelenleg 20 millió euróra becsülik.

Mohamed Elneny és Cedric Soares neve is szerepel a listán, előbbinek csupán öt meccs jutott idén a Premier League küzdelmei során, utóbbi pedig a Fulham színeiben szerepelt kölcsönben.

Borítókép: Marc Atkins/Getty Images