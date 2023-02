Külső szemlélőként úgy látszik, a Chelsea-nél kezd kezelhetetlenné válni a játékosbázis.

Todd Boehly vezetésével a télen hatalmas összegeket költöttek a keret erősítésére, távozókról azonban nem sokat lehetett hallani.

Már a tavaszi BL-keretbe sem tudtak minden játékost nevezni, emellett pedig több olyan kölcsönjátékosuk is van, akik nyáron visszatérnek a klubhoz. Ők az első csapatnál már szinte biztosan nem kapnak majd esélyt, így vagy el kell adniuk őket, vagy újabb „kölcsönszáműzetésbe” taszítani őket.

A tribuna.com összeállításának segítségével öt játékost sorakoztatunk fel, akikkel teendője lesz a nyáron a kékeknek.

Callum Hudson-Odoi pár éve a klub nagy reménységének számított, azonban ezt nem sikerült beváltania, így idén kölcsönadták a Leverkusennek. A kölcsönjátéka sem a vártak szerint alakul, keveset játszik, akkor sem kiemelkedően. 2019-ben ötéves szerződést kötöttek vele, kérdéses, nyáron mi lesz a sorsa.

Bayer Leverkusen will not be keeping Callum Hudson-Odoi beyond his loan spell, with the Chelsea loanee currently out of favour and performances declining.



*BILD* pic.twitter.com/s9zl4cnOby