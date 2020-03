A tegnap lejátszott Tottenham-Norwich City FA kupa találkozó után a Spurs játékosa, Eric Dier és egy szurkoló között támadt nézeteltérés.



A Tottenham a szerda este lejátszott FA kupa mérkőzésen tizenegyesekkel esett ki a Norwich együttesével szemben. A tavaly BL-döntős együttes védője ugyan értékesítette a saját büntetőjét, de az utolsó körben Gedson Fernandes lövését kivédte a Norwich City holland kapusa, Tim Krul.

Ha a kiesés nem lett volna elég a klubnak, a Spurs hátvédje csak rontott a helyzeten. A húszsoros angol válogatott játékos bátyja is a nézőtéren volt, és a kiesés után összetűzésbe került néhány Tottenham-szurkolóval. Dier ezt nem nézte tétlenül, átmászott a lelátó korlátján, a nézők között, több széksoron átmászva tört utat magának, majd csatlakozott a dulakodáshoz. Végül a stewardok tettek rendet a stadionban, és rángatták el onnan Diert.

The moment Eric Dier confronted the Tottenham fan...#THFCpic.twitter.com/7OhraIAVtd — GiveMeSport Football (@GMS__Football) March 4, 2020



A Tottenham menedzsere, José Mourinho is állást foglalt az esetről a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón.



"Azt hiszem, Eric olyat tett, amit mi profik nem engedhetünk meg magunknak, ugyanakkor mindenki ezt tette volna a helyében." A portugál menedzser hangsúlyozta, hogy megérti játékosa tettét, és amennyiben megbüntetik a védőt, azzal ő nem ért egyet.

Jose Mourinho responds after Eric Dier confronts Tottenham supporters in the stands. #THFC pic.twitter.com/9TXzCzk2XB — The Sun Football (@TheSunFootball) March 4, 2020



Az incidensről több felvétel is készült.

Eric Dier apparently confronting a fan after the fan allegedly racially abused Gedson Fernandes.



Chaos at our club currently - on and off the pitch #THFC pic.twitter.com/CDtWkyykBk — Spurs Unfiltered (@SpursUnfiltered) March 4, 2020

Dier nem csak a lelátó korlátját, hanem egy bizonyos határt is átlépet, de a reakciója érthető, hiszen a testvérét védte.

A legemlékezetesebb hasonló balhé a PL-ben 1995-ben történt, amikor Eric Cantona, a Manchester United legendás játékosa egy kung-fu rúgással esett neki az őt inzultáló Crystal Palace-szurkolónak. A legendás francia az eset után 8 hónapos eltiltást kapott. Dier ha ennyire szigorú büntetésre nem is, de több hetes eltiltásra biztosan számíthat, ugyanis az angol szövetség már vizsgálja az esetet.



