Nehéz lenne vitatkozni azzal az állítással, hogy a kétezres években Sir Alex Ferguson nem csak a Manchester United, hanem a világ labdarúgásának megkerülhetetlen alakja volt.

Ha ő hívott valakit, az esetek többségében megtiszteltetés volt a keze alatt dolgozni, ha pedig az illető megígérte, hogy érkezik, az adott szó mindennél többet ért.

Vagy mégsem? Történetünk mai főszereplője John Obi Mikel, aki a Chelsea játékosaként futott be karriert, de könnyen alakulhatott volna ez másképp, ha 2006-ban a Manchester Uniteddel kötött előszerződése értelmében csatlakozik a vörös ördögökhöz. Ehelyett inkább Londonba költözött, azonban minden tettnek következménye van, főleg, ha az ember tudja: a bajnokság egy pontján az Old Traffordon is pályára kell lépnie.

A védekező középpályás így emlékszik vissza az ominózus találkozót követő eseményekre, amikor bujkálni próbált a skót menedzser elől.

„Épp jöttem ki az öltözőből és egyszerűen összesz*rtam magam! Pont a lépcsőkön haladtam, ő rám nézett, és szimplán kisétált.”

A nigériai – azóta már visszavonult – 36 éves úriember így sem döntött rosszul, mert kétszer megnyerte a Premier League-t, egyszer a Bajnokok Ligáját, és angol kupasorozatokban is diadalmaskodott a kékekkel többször.

Borítókép: Getty Images / Max Mumby/Indigo