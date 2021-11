David Beckham a Premier League történetének egyik legnagyszerűbb szabadrúgáslövője, és az állított pontrúgásokból szerzett góljainak összeállítása bebizonyítja, milyen jó is volt ő.

A csillogás és az új frizurák mellett, a Manchester United korábbi középpályása az egyik legjobb játékos is volt. Szabadrúgásai szinte életre keltek, olyan pontosak voltak. Az Old Traffordon eltöltött ideje alatt 18 szabadrúgásgólt szerzett, a videó pedig bizonyítja, milyen különleges labdarúgó is volt.

DAVID BECKHAM – The greatest free-kick taker in Premier League history.pic.twitter.com/LOlrlR7BLj — ً (@TheFergusonWay) March 16, 2021

Az angolok korábbi kapitánya a legextrémebb nyomás alatt is tudta, hogyan kell a sarokba csavarni a labdát. Természetesen a leghíresebb szabadrúgásgólja az angolok Görögország elleni 2001-es világbajnoki selejtezőn volt, amikor a háromoroszlánosoknak az utolsó percben gólt kellett szerezniük ahhoz, hogy kijussanak a 2002-es vb-re.

18 Premier League szabadrúgásgóllal Beckham jócskán előrébb jár, ha a modern kor angol élvonalbeli legjobbjaival összehasonlítjuk. A Chelsea legendája, Gianfranco Zola az angol bajnokság történetének vitathatatlanul egyik legjobb játékosával, Thierry Henry-al második a listán, mindkét labdarúgó 12 gólt szerzett. Az aktív focisták közül, a Southamton játékosa, James Ward-Prowse jelenleg 10 gólnál jár.

Forrás: sportbible.com

Borítókép/Fotók: sportbible.com