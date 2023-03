Victor Osimhen számára egyre inkább érik a nyári klubváltás, formájából adódóan pedig biztosra vehető, hogy egy sztárklubnál köt majd ki.



Legaktívabb érdeklődői a Manchester United és a Chelsea, akiknek a pletykák szerint nem kevesebbet, mint 140-150 millió eurót kell majd kifizetniük a Napolinak.

Egyre több jel utal arra, hogy a játékos is várja már a játékot az angol ligában, nemrég épp honfitársát, Alex Iwobit (Everton) kérdezte a ligáról.

„Megkérdezte, milyen a Premier League. Nem ő az első, aki erről érdeklődött nálam. Szinte biztos vagyok benne, hogy az angol ligában fog kikötni!” – mondta el Iwobi.

