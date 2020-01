Végre befejeződött Christian Eriksen körüli felhajtás, aki megérkezett Milánóba, hogy aláírja szerződését az Inter csapatával. A The Sun értesülései szerint az olasz klub mindössze 17 millió fontot fizet a Tottenham együttesének.

A 27 éves játékos sorsa már csak az orvosi vizsgálatokon múlik, ezt követően Antonio Conte irányítása alá veti magát a dán focista. Eriksent a fotósok egyből lekapták, amikor a milánói reptéren észrevették hétfőn reggel. Ashley Young után tehát egy újabb erősítés érkezett a Premier League-ből.

Christian Eriksen has arrived in Milan to complete his move to Inter. | @fraporzio95 https://t.co/SRcsdZf7wy