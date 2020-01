Az alsóházi Newcastle United a 94. percben szerzett találattal legyőzte a tabellán negyedik Chelsea-t az angol labdarúgó-bajnokság 23. fordulójának szombati játéknapján.

Az első félidőben mindkét oldalon közbeszólt a mérkőzésbe a kapufa, ezt követően még ami említésre méltó az Kanté lökete, amit Dubravka remekül védett.

A Chelsea elvolt átkozva a kapu előtt, Willian és Abraham előtt is komoly helyzetek adódtak, azonban egyikük sem tudta gólra váltani azokat. Ezt követően egy remek beadásból Hayden a 94. percben közelről megszerezte a győztes gólt.

Watch the highlights from Chelsea's Premier League trip to Newcastle. Download Chelsea FC's official mobile app: -App Store https://apple.co/2vvlN9t -Play Store http://bit.ly/2MfNJHX Subscribe: http://che.lc/YTsubscribe To watch more EXCLUSIVE Chelsea content go to: http://che.lc/YTwebsite Welcome to the official home of Chelsea Football Club on YouTube.