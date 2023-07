48 millió font ellenében igazolt a BL-ben ezüstéremig jutó Intertől a Manchester Unitedhez a kameruni kapus, aki a jövőben a 24-es számot viseli.



Legendás 1-esekből bőven kijutott a vörös ördögöknek: Edwin van der Sar, Peter Schmeichel vagy az előd David De Gea is ezt viselte, Onana azonban nem akarta követni őket.



„Egyszerűen tetszik ez a szám. Ez a születésnapom. A születési dátumom” - nyilatkozta Onana a United hivatalos honlapjának.



„Számomra ez nagyszerű, gyönyörű. Szeretem ezt a mezt, mert ebben a számban sok mindent elértem már, és remélem, ez így is marad”. – fejtette ki az új igazolás, aki 1996. április 2-án született, innen ered a 24. Korábban ezt viselte az Inter és az Ajax színeiben is.



A MU jelenleg Amerikában túrázik, Onana pedig a walesi Wrexham AFC ellen debütálhat új csapatában – régi mezszámával.



Borítókép: Matthew Peters/Manchester United via Getty Images