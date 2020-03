A Manchester United a városi rivális Cityt látja vendégül a Premier League 29. fodulójában. A két csapat 182. alkalommal találkozik majd, és negyedszer néznek farkasszemet egymással a mostani idényben.

A City 22 ponttal marad el a Liverpool-tól, de arra törekszik, hogy megnyerje a hátralévő 11 meccsét, és megpróbáljon nyomást gyakorolni a vörösökre.

A másik manchesteri alakulat azonbam már kétszer megverte őket idén, és bebizonyította, hogy bármire képesek a manchesteri derbin.

A United jelenleg az ötödik helyen áll és három ponttal marad el a negyedik helyezett Chelsea-től, így számára elengedhetetlen a győzelem, ha továbbra is harcban szeretne maradni a Bajnokok Ligájába kerülésért.



Ráadásul nagyon jó formában várja a találkozót, hiszen tétmeccsen január 22. óta nem kapott ki.







A két csapat 1881-ben találkozott először egymással. A City ekkor lépett pályára először az Old Traffordon.

A két felet 6,4 kilométer választja el egymástól.

Eddig 181-szer találkoztak egymással, amiből 75-ször a United nyert, 54-szer a City, 52-szer pedig döntetlennel végződött a találkozó.



Kép: Facebook.com/433



A nemrég igazolt Burno Fernandes is jó döntésnek bizonyult, mivel a középpályás új lendületet vitt a csapat játékába. A 25 éves játékos hét mérkőzésen lépett pályára és már három gólnál és két gólpassznál jár, így akár a derbin is nyerő ember lehet.

Harry Maguire várhatóan időben felépül az edzésen elszenvedett bokasérüléséből, és Axel Tuanzebe is ismét pályára léphet. Daniel James és Aaron Wan-Bissaka játéka egész héten nem edzett, így kérdéses mire lehetnek képesek.

Lesz viszont hiányzó is bőven a hazai oldalon. Paul Pogba, Marcus Rashford és Lee Grant sérülés miatt, míg Timothy Fosu-Mensah a meccsterhelés hiánya miatt nem lép pályára.





Így kezd a két csapat.



Fotó: eredmények.com

A túloldalon Kevin de Bruyne nem játszhat. A középpályásnak az Aston Villa elleni Ligakupa-döntőben sérült meg a válla. Vele kapcsolatben Pep Guardiola azt mondta: "Nem épült fel tökéletesen, de jobban érzi magát".

Rajta kívül Leroy Sane és Aymeric Laporte fog hiányozni a City-ből.



Mindkét oldalon vannak hiányzók.

Fotó: eredmények.com