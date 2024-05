Kedden este jött a hír, hogy Mauricio Pochettinot alig 11 hónap munka után menesztette az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Chelsea FC. Helyére egy fiatalabb, a modern futballt jól ismerő és alkalmazó edzőt szeretnének keresni. A hírek szerint Thomas Tuchel újraszerződtetésére kevés az esély annak ellenére, hogy a német edző jelenleg klub nélkül van. A jelöltek között szerepelhet az Ipswich Town-t két szezon alatt az élvonalba jutattó Kieran McKenna, aki kedd este angol másodosztály Év Menedzsere díjat is átvehette, a Brentfordot irányító Thomas Frank is ott van a jelöltek között, valamint a VfB Stuttgarttal történelmi idényt produkáló Seb Hoeneß is, illetve a Brightonól búcsúzó Roberto De Zerbi.

