Martin Ödegaard az Arsenal egyik vezéregyénisége Arteta kezei alatt, aki nemrég a csapatkapitányi karszalagot is megkapta.



A norvég játékos a Fulham elleni győzelmet követően arról is beszélt, kivel érti meg magát a legjobban a pályán.

„Leonardo Trossard rengeteget adott a csapatnak. Imádok vele játszani, mindig keresi a labdát és figyeli a lehetőségeket a játékra. Könnyű megtalálni célpasszokkal, mert ő biztosan elvégzi a dolgát.”

Trossard 27 millió fontért váltott klubot, a Brightont hagyta el Arteta hívó szavára.

Martin Odegaard and Leo Trossard seem to be having something special going on for them in those little pockets in a packed midfield. They didn't struggle to find each other in that congested midfield! They play like they've been doing that for 5 years! #COYG pic.twitter.com/EAKWvHjlYe