A londoniak csapatkapitánya tizenöt találatig jutott az előző idényben, emellett kiosztott hét gólpasszt is. Nem meglepő, hogy beindult a találgatás, meddig erősíti csapatát a 24 éves középpályás.



A PSG-vel már össze is boronálták a norvég labdarúgót, aki válaszul azt nyilatkozta, hogy kiválóan érzi magát klubjánál, reméli évekig marad még.









A középpályás szerződése 2025 nyaráig szól. „A hosszabbításról még nem beszéltem. Nem az én feladatom, most a válogatottra koncentrálok. Lehet, hogy majd a nyár végén rátérünk, ha úgy akarják majd a klubnál.” – felelte Ödegaard a jövőjét firtató kérdésre.



A norvég válogatott a legutóbbi mérkőzésén szombaton kikapott a skótoktól 2-1-re, kedden a ciprusiakat fogadják.

Borítókép: Jacques Feeney/Offside/Offside via Getty Images