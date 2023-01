Az Arsenal korábbi védője, Lauren szerint Martin Ödegaard olyan rangos elismerésekért lehet majd versenyben, mint az Aranylabda.

A 24 éves középpályás szenzációsan szerepel az ágyúsoknál, 24 mérkőzésen nyolc gólt és hat gólpasszt jegyzett, emellett csapata kapitánya és vezére.

„Ödegaard nem volt olcsó igazolás, de egészen fantasztikus, és még mindig van feljebb! Ha tovább fejlődik, 100-200 millió fontot érő játékos lesz!” – mondta Lauren a Fairbettingsites-nak.

„Látom a szemeim előtt, hogy az Aranylabdáért küzd majd. Ha az Arsenallal meg tudja nyerni a Premier League-t, majd jól szerepelnek a BL-ben, Ödegaard a világ legjobb játékosai közé emelheti magát.”

A játékos szerződése 2025-ig szól az Arsenallal, ahol jelenleg nagyon boldog.

