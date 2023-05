Sérülések is nehezítették első évét a Manchester Unitednél, de így is fűződik nyolc gól a nevéhez és megmutatta: a potenciál mindenképp ott van benne. Antony a klub hivatalos magazinjának, az Inside Unitednak elárulta, hogy szereti a várost, és legjobb barátjáról, Casemiroról is beszélt.

„Úgy érzem beilleszkedtem a csapatba és megszoktam a várost. Van itt pár brazil futballista. Én és Casemiro mindig elmegyünk valamerre, állandóan csinálunk valamit.”

„Szeretek itt élni. Remélem, hosszú időt tölthetek el itt. Valószínűleg a beilleszkedést könnyebbé tette, hogy ismerem Casemirot és Fredet, valamint Lisandro Martinez is sokat segített, de nem csak ők, hanem Bruno Fernandes és Diogo Dalot is megkönnyítette a folyamatot.”

„David a kapusunk szintén sokszor ott volt nekem. A támogatásuk sokat jelent, mert így én is úgy érzem, hogy jó helyre kerültem. Boldog vagyok, amiért ilyen meleg szívvel fogadtak itt.”

A vörös ördögök jelen pillanatban negyedikek a tabellán, és az FA Kupa döntő is előttük áll, miközben a Ligakupa győzelmet már bezsebelték korábban.



Borítókép: Getty Images / Shaun Botterill