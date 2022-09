NGolo Kanté szerződése az idei szezon végén lejár, így januártól szabadon tárgyalhat majd érdeklődőivel, ha addig nem tudnak vele megegyezni.

David Ornstein értesülései szerint a francia középpályás elé egy 2+1 éves szerződést tett le a Chelsea, azonban ezt ő visszautasította.

Ennek oka az lehet, hogy az előző tulajdonosi körrel már volt egy szerződéshosszabbítási egyeztetése, ahol egy évvel hosszabb, 3+1 éves ajánlatot tettek a középpályásnak.

Az vezetőség a játékos sérülékenysége miatt nem támogatja a hosszabb kontraktust.

Alapvetően elmondható, hogy a Kanté szereti a Chelsea-t és nem akar távozni, a probléma azonban megoldást igényel.

Több érdeklődője is van a játékosnak, a hírek szerint Manchester United és a PSG is tárt karokkal várja és örömmel megadnák neki a hosszabb szerződést.

