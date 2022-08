Gary Neville jelenleg szakértőként tevékenykedik, de ne felejtsük, hogy aktív korában a Manchester United játékosaként is láthattuk.

Neville legutóbbi nyilatkozatában élesen kritizálta a United lépéseit az átigazolási piacon, számol be a Daily Mail.

Christian Eriksen, Tyrell Malacia és Lisandro Martinez. Három játékos, akiket sikerült idén nyáron megszereznie a Manchester Unitednek. Emellett olyan játékosok távoztak, mint Nemanja Matic, Paul Pogba vagy Edinson Cavani.

A hírek szerint a klub még mindig Frenkie de Jong leigazolásával van elfoglalva, ez azonban kétséges, hogy valaha végbemegy-e. Gary Neville-nek nem tetszik, ami jelenleg lát:

„Ha két hónappal ezelőtt azt mondod, hogy a középpályánkon McTominay és Fred kezd, nem hittem volna neked. Ha ehhez hozzávesszük a tényt, hogy jelenleg a lesajnált Martial számít kezdőcsatárnak, elég szomorú, amit látunk.”



„Úgy tűnik, ugyanazok a problémák, mint korábban. Nem készítik elő időben az aláírásokat. Itt jó példa de Jong. Vagy akár Sancho… emlékeztek, milyen sokáig szenvedtek, mire leigazolták? Kezd már kínos lenni, ami történik.”

