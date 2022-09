A Liverpool korábbi kapusa, Sander Westerveld úgy véli, az edzői stábnak keményen kell dolgoznia, hogy be tudják illeszteni a csapatba Darwin Nunezt.

A Liverpool a nyáron rekordot jelentő összegért, 75+25 millió euróért szerződtette Darwin Nunezt a Benficától. A játékos eddig 6 találkozón kapott szerepet, ezeken két gólt és egy gólpasszt jegyzett.

A ’Pool korábbi hálóőre szerint még mindig az alkalmazkodási fázisban van a támadó:

„A szezon elején, amikor az utolsó félórára küldték be, hatalmas hatással volt a játékra. Ha van egy ilyen játékosod, mindig elmondom, hogy érdemes az utolsó 30 percig a padon tartani, legalábbis ebben az alkalmazkodási fázisban.”



„Az utolsó félórában teljes gőzzel tud hajtani, így meg tudja mutatni, mennyire kivételes játékos. Tudom, az edzők folyamatosan dolgoznak rajta, taktikailag és fizikailag is.”



„Nem könnyű a Liverpoolban játszani, rengeteg dolog vesz körbe, nagy a nyomás rajtad.”

